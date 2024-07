Wokół Radosława Majdana non stop kręci się wiele pięknych kobiet. Były piłkarz, a obecnie przede wszystkim celebryta, nie może narzekać na brak zainteresowania z ich strony. Radek wciąż pozostaje jednak singlem. Dlaczego?

Reklama

- Mam za sobą dwa nieudane związki, więc jestem ostrożny - zaznacza w rozmowie z "Na żywo". - Nie chcę wchodzić w coś, do czego nie jestem do końca przekonany. Więc jak tylko pojawiają się wątpliwości, wycofuję się.



Pojawia się więc pytanie, czy Majdan na dobrą sprawę dojrzał już do kolejnego związku? Czy tego chce? Co sobie ewentualnie obiecuje po nowej miłości?

- Dawno do tego dojrzałem. Dojrzałem też do tego, żeby bardziej cenić swoją prywatność. Na razie żyję sobie sam, mam fajną pracę, grupę przyjaciół. Nie mam osoby, z którą mógłbym to dzielić, ale wierzę, że kiedyś się to zmieni.

Wiara to podobno pół sukcesu. Trzymamy więc kciuki za to, żeby już w najbliższym czasie u boku Majdana pojawiła się osoba, która przełamie jego opory i wątpliwości. W końcu, do trzech razy sztuka.

Reklama

ac