Fleszstyle.pl otrzymało informację iż podczas największego letniego festiwalu mody - „Sunrise Fashion Festival“, który odbędzie się w dniach 23-25 lipca w Kołobrzegu, Maja Sablewska po raz pierwszy wystąpi w roli doradcy do spraw wizerunku.

Organizatorzy oraz zaproszeni goście „Sunrise Fashion Festival“ sprawią, że Kołobrzeg na trzy dni zamieni się w letnią stolicę mody, przy czym pojęcie „fashion“ zostanie pokazane w różnych aspektach. W końcu moda to styl życia, czyli kwestie związane z tym co lubimy jeść, jak się malujemy, czeszemy, czego słuchamy w samochodzie, kwestia zadbanego ciała oraz tego, co wkładamy na siebie wychodząc wieczorem na imprezę.

Dlatego pod koniec lipca, wszyscy fashioniści – kierunek Kołobrzeg!