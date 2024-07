Maja Sablewska i Wojtek Mazolewski znowu są razem?! Zdradziło ich jedno zdjęcie zamieszczone przez muzyka na Instagramie. Para spędziła razem niedzielny wieczór i wspólnie z przyjaciółmi oglądali galę rozdania Oscarów. Wojtek Mazolewski zamieścił na portalu społecznościowym uroczą fotkę, na której jest do niego przytulona Maja Sablewska. O losach tego związku rozpisywano się przez kilka miesięcy. Para najpierw zaręczyła się w Nowym Jorku, ale swoim szczęściem nie cieszyła się zbyt długo. Kilka miesięcy po ich powrocie do Polski, okazało się, że Maja i Wojtek mają poważny kryzys. Dlaczego? Ponoć muzyk na planie filmu "Excentrycy" miał romans z Natalią Rybicką, a informacja o ich krótkim flircie szybko znalazła się w mediach, co bardzo zasmuciło Maję. Gwiazda postanowiła zerwać z ukochanym. Na szczęście prawdziwa miłość przetrwa wiele, a zakochani znowu mogą cieszyć się sobą. My życzymy Mai i Wojtkowi wytrwałości!

Maja Sablewska i Wojtek Mazolewski wrócili do siebie!

Zakochani spędzili razem weekend