W tym roku polska edycja "Playboya" może poszczycić się tym, że zdołała rozebrać kilka lubianych celebrytek. Najpierw głośno było o nagich zdjęciach Marty Wierzbickiej, później swój talent fotograficzny pokazał Kuba Wojewódzki strzelając fotki Wodziance, a we wrześniowym numerze ubrania zrzuciła Maja Bohosiewicz.

Aktorka znana głównie z serialu "Julia" udzieliła również wywiadu, który znalazł się w miesięczniku. Dowiadujemy się z niego m.in., że Maja trochę żałuje tego, iż zgodziła się pokazać swoje piękne ciało.

- Nie powiem, żeby to była najlepsza zabawa w moim życiu. Po prostu nie zwykłam chodzić z gołą pupą wśród tylu ludzi. Zazwyczaj robię to w towarzystwie jednej osoby. Ekipa została okrojona do minimum, ale i tak jeszcze dwa dni później przeżywałam to. A mój chłopak przeżywa do dziś - wyznała Bohosiewicz w miesięczniku.