Małgorzata Rozenek jest obecnie jedną z najpopularniejszych telewizyjnych gwiazd. Wszystko za sprawą "Perfekcyjnej Pani Domu" i show "Bitwa o dom". Obie produkcje cieszą się olbrzymią popularnością wśród widzów. Zobacz: Program z Rozenek i Rusin okazał się hitem

Rozenek w programach pokazuje swoje różne oblicza. Jednak priorytetem zawsze są dla niej ludzie, ich losy i historie. Gwiazda w rozmowie z serwisem TVN.pl odniosła się ostatnio do udziału w "Bitwie". Okazuje się, że na planie często walczy sama z sobą, jednak emocje wygrywają z rozumem.

- Zaczynając pracę w tym programie obiecałam sobie, że będę zwracała uwagę wyłącznie na wnętrza. Na to jak one wyglądają, na ich funkcjonalność, na to jak inwestorzy radzą sobie z pieniędzmi. Ale przyznam szczerze. Tu poniosłam całkowitą porażkę. Dla mnie cały czas ważni są ludzie i po prostu nie będę się starała się tego ukrywać. Najważniejsi są dla mnie ci, którzy w tych wnętrzach mieszkają.