Jakie hobby może mieć Małgorzata Foremniak? Moda, gotowanie, teatr... Nic z tego. Jak informuje serwis tvn.pl, aktorka została jedną z ambasadorek Herbalife Triathlon Gdynia 2014, więc czeka ją wymagające pół roku pełne wyrzeczeń i wyczerpujących treningów.

Triathlon to dyscyplina sportowa, w której zawodnik kolejno: płynie, jedzie na rowerze, a na koniec biegnie. W rozmowie z telewizją TVN gwiazda nie ukrywa, że jej nowa pasja jest przerażająca, ale lubi wyzwania.

Czy to znaczy, że praca w teatrze spadnie na drugi plan? Nic z tego. Co więcej, aktorka uważa, że ostatecznie udział w triathlonie będzie miał pozytywny wpływ na jej podejście do pracy i podejmowanie nowych wyzwań.

