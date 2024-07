Z najnowszą kolekcją kosmetyków do makijaż MAC - Magnetic Nude, naturalny make-up zyskuje nowy wymiar. Migoczący metalik w naturalnych odcieniach to definicja zimowego bogactwa. Make-up no make-up w nowym wydaniu, to doskonałe rozwiązanie dla miłośniczek szyku i naturalnego wyglądu.

Dzięki nowej kolekcji MAC Magnetic Nude, skóra promienieje dzięki pudrowi Extra Dimension Skinfinish. Z pomocą cieni Extra Dimension Eye Shadow uzyskamy metaliczny efekt smoky eye. Fluidline lśni na oku jak stalowy dotyk, zaś tusz Opulash zapewnia mocne wykooczenie makijażu. Rumieoców doda róż Extra Dimension Blush, szminka i błyszczyk są subtelne, ale sexy. To wygląd naturalnie magnetyczny!