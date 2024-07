Magdalena Różczka żyje zgodnie z naturą chociaż przyznaje, że nie widzi problemu kiedy zakłada skórzane buty czy torebkę. Nie przykuwa się do drzewa w obronie lasu, tylko za pomocą drobnych uczynków chce pomagać naturze. Sama uważa, że nie jest rewolucjonistką, ale namawia przyjaciół żeby segregowali śmieci. Aktorce zdarza się nawet grzebać w śmietnikach.

-…czasem grzebię w śmieciach. Szlag mnie trafia, gdy widzę, jak sąsiedzi do kosza na papier wrzucają skorupki po jajkach albo stary chleb. Kiedy na ulicy ktoś wyrzuca zakręconą plastikową butelkę, wyjmuję ją, odkręcam i przydeptuję- powiedziała w majowym wydaniu „Twojego Stylu”.

Różczka zamiłowaniem do ekologicznego stylu życia zaraziła się od swojego męża. To dzięki niemu została wegetarianką i zaczęła dbać o środowisko. Ostatnio razem z koleżanką Magdaleną Popławską namówiły ekipę serialu „Usta, usta” na to, żeby nie używać na planie plastikowych naczyń. Aktorka właśnie dzięki takim działaniom robi coś dobrego dla ziemi.

