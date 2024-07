1 z 5

Magdalena Ogórek pojawiła się na wystawie "My name is Arcadius" w stylizacji za 10 tysięcy złotych! Gwiazda dawno nie pokazywała się na salonach, ale tym razem zrobiła wyjątek. Była kandydatka na prezydenta na czerwonym dywanie pozowała w bardzo drogim zestawie ubrań. Nie da sie ukryć, że zrobiła wrażenie! A co wybrała na ten wieczór? Magdalena Ogórek zdecydowała się na bandażową sukienkę mini od Herve Leger, która kosztuje około 7 tysięcy złotych! Zestawiła ją z cielistymi szpilkami od Valentino, które pokochały gwiazdy! A kosztują one aż 3300 złotych! Jak Wam się podoba ta stylizacja?

Zobacz: Ogórek pokłóciła się z Kuźniarem! OSTRA wymiana zdań na Twitterze! Dziennikarz prowokuje: "Płeć piękna, ale słaba"