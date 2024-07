Magda Stużyńska gra w serialu "Przyjaciółki" i sama dobrze wie jak pielęgnować przyjaźń. Ma najlepsza przyjaciółkę od 30 lat i właśnie z nią ruszyła z nowym projektem. Magda Stużyńska i Anna Hernik-Solarska założyły wspólnie bloga nieboniebo.pl. O czym będą pisać i co znajdziecie na ich blogu? Opowiedziały nam przed naszą kamerą.

Skąd pomysł na tego bloga? My z Anią jesteśmy nieustająco na swoim forum. Pytamy nawzajem siebie jak coś załatwić, gdzie pójść... Jest mi to potrzebne i myślę, że innym dziewczynom też. Uwielbiam kobiece blogi, sama śledzę, czytam, co zabiera mi dużo czasu. Blog jest kierowany do kobiet i dla kobiet, bo to kobiety mają ogromną siłę i potencjał. Wierzę w kobiece wsparcie, solidarność i wzajemną inspirację - powiedziała nam Magda Stużyńska.