Magdalena Stużyńska razem ze swoją wieloletnią przyjaciółką dziennikarką Anna Hernik-Solarską założyły bloga. Blog nazywa się nieboniebo.pl O czym będzie i dla kogo? Opowiedziała o tym w Party.pl gwiazda "Przyjaciółek".

Będziemy kierować wpisy do kobiet na podobnym etapie życia i przemyśleń. Czyli tak 35-45 lat. Ale jestem przekonana, że młodsze i starsze czytelniczki znajdą tam coś dla siebie. Będziemy promować kulturę, spektakle, literaturę. Będziemy dzielić się tym co nam się wydaje atrakcyjne i wartościowe. Skąd pomysł na tego bloga? My z Anią jesteśmy nieustająco na swoim forum. Pytamy nawzajem siebie jak coś załatwić, gdzie pójść... Jest mi to potrzebne i myślę, że innym dziewczynom też. Uwielbiam kobiece blogi, sama śledzę, czytam, co zabiera mi dużo czasu. Blog jest kierowany do kobiet i dla kobiet, bo to kobiety mają ogromną siłę i potencjał. Wierzę w kobiece wsparcie, solidarność i wzajemną inspirację - powiedziała nam Magda Stużyńska.