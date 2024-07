Magda Steczkowska kolejny raz z rzędu zachwyciła nas swoją stylizacją. Na tegorocznej gali "Najlepsze dla Urody", gwiazda miała na sobie czarną sukienkę Bizuu, z tiulowym dołem. Kreacja prezentowała się na niej szałowo. Modnie, ale bez przesadyzmu.

Gwiazda swój kolejny, udany look uzupełniła kopertówką z sieciówki - Parfois oraz kolczykami polskiej marki Lewanowicz. Kolczyki w kształcie gwiazdki pochodzą z kolekcji "Glam Rock" i wykonane są z białych kryształów. Koszt takiego dodatku to ok. 190 złotych. Dla nas bomba, a wy jak oceniacie te look artystki?

