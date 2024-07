Recepta Magdy Gessler na udaną Wielkanoc jest prosta - dobre jedzenie i pięknie udekorowany stół. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" zapewnia, że na święta wszystkie potrawy przygotowuje sama. Wiadomo, że na wielkanocnym stole pojawiają się jajka, żurek i babka piaskowa, ale podstawowym elementem świątecznego menu Magdy Gessler jest mazurek. Kolorowy i bardzo słodki. W rozmowie z "Panią Domu" pasjonatka gotowania wyjaśnia dlaczego tak bardzo polubiła akurat to ciasto:

- To absolutny numer jeden na wielkanocnym stole . Kajmakowy, z fiołkami - najlepiej z Nałęczowa. Połączenie cudownego smaku, zapachu i kolorów. Uwielbiam to.

Jeżeli ktoś z was chciałby przygotować świątecznego mazurka, dokładnie takiego samego jak Magda Gessler, oto receptura prosto od niej samej:

- Ugotowane na twardo żółtka będą nieodzowne do przyrządzenia najlepszego kruchego ciasta, uniwersalnego zastosowania. Na cztery przetarte przez drobne sito żółtka potrzebujemy 100 gram cukru, 200 gram masła i 300 gram mąki. Do tego łyżka lodowatej wody i szczypta soli. Szybko wszystko zagniatamy, zawijamy i wkładamy do lodówki co najmniej na dwie godziny.