Magda Gessler zdobyła milion fanów na Facebooku już jakiś czas temu. Jej fani chętnie komentują statusy gwiazdy, a ona sama zawsze im odpowiada. Stąd sukces fanpejdża restauratorki. Nam Magda Gessler zdradziła, co ją łączy z Martyną Wojciechowską. Okazuje się, że nie tylko miłość wielbicieli.

Magda Gessler i Martyna Wojciechowska mogą pochwalić się ponad milionem fanów na Facebooku. W czym tkwi sukces gwiazda TVN? Podczas konferencji jej nowych produktów żywieniowych Gessler zdradziła nam co je jeszcze łączy:

Ja się czuję odpowiedzialna za to co robię, ja bym chciała robić jak najwięcej, żeby było fajniej w tym kraju, chyba jestem wiarygodna, bardzo dobrze ludziom życzę, życzę im zdrowia, szczęście, żeby nie byli złośliwi. Martyna jest mi bardzo bliska, jest pracowita, prawdziwa, autentyczna. Jest oddana, temu co robię i to jest mój typ - mówi nam Magda Gessler.