Magda Gessler dementuje plotki na temat romansu z Patrykiem Pniewskim! Młody aktor jest wielkim fanem restauratorki, co podkreśla na każdym kroku. Niejednokrotnie mówił o tym, że chciałby poznać swoją idolkę i nawiązać jakiś kontakt. Co ciekawe, udało mu się to za pomocą Facebooka! Gwiazda odpowiedziała na jeden z komentarzy przystojniaka na swoim fanpage'u, co sprawiło mu ogromną radość.

Reklama

W związku z tym pojawiły się żartobliwe domysły, że może będzie z tego coś więcej... Podczas konferencji ramówkowej TVN zapytaliśmy Magdę Gessler czy zna Patryk Pniewskiego i jak wygląda na dzień dzisiejszy ich znajomość. Odpowiedź prowadzącej "Kuchenne rewolucje" była zaskakująco szczera:

To jest jakaś cudowna, absolutna inscenizacja mediów! On jest na pewno znanym aktorem, ale to jest po prostu fan.

Co na to Patryk Pniewski?

Zobacz: Patryk Pniewski flirtuje z... Magdą Gessler! Pisze do niej: "Jednak wolę blondynki! Chyba się zakochałem..."

Zobacz także

Magda Gessler dementuje romans z Patrykiem Pniewskim

Co na to Patryk Pniewski?