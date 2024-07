Magda Gessler zdradziła niedawno, że waży tylko 64 kilogramów! To, że jest w doskonałej formie, udowodniła na premierze swojej książki, gdzie zaprezentowała się w sukience odsłaniającej naprawdę zgrabne nogi.

Nie wszyscy jednak chcą uwierzyć, że Magda tak sporo schudła. Restauratorka wciąż wzbudza ogromną sensację na ulicach, zwłaszcza na rowerze. Dlatego też w Polsce musi go unikać:



Nie chcę, żeby były wypadki, dlatego że to wzbudza pewną sensację. Poza tym Toronto jest bardzo tolerancyjne i jak ktoś ma więcej niż 90 w biodrach, to i tak nie trąbią. Polska jest mało tolerancyjna, wszyscy muszą bardzo szczupli, tak żeby tego roweru nie przygnietli do chodnika - mówi w rozmowie z Newseria.pl