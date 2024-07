Lara Gessler w bardzo krótkim sweterku pozuje z Magdą Gessler! Na profilu na Facebooku restauratorki pojawiło się świąteczne zdjęcie z córką. Szczególną uwagę zwracają odsłonięte i długie nogi Lary Gessler. W komentarzach pojawiło się kilka opinii, że sweterek powinien być nieco dłuższy, choć nogi rzeczywiście są bardzo zgrabne.

Fakt wyglada jakby p. gessler juniorka zapomniala spodnicy albo spodni ubrac :) za to Pani Magda jak zwykle z klasa i super prezencja lepsza niz corki :) besos

Nogi zgrabne...sukienka krotka,jak najbardziej pasowalaby,ale do sweterka,to jednak jeszcze cos sie ubiera...:)...tez bym sie peszyla gdyby mi zdjecia robiono,a ja niekomletnie ubana bym byla :P

Fani komentują też brak uśmiechu u córki Magdy Gessler, która na fotce jest bardzo ponura:

Nogi to jeszcze nie wszystko, jakbym byl tak nie urodziwa to bym sie chociaz usmiechala, zeby zatuszowac zle wrazenie. Z calym szacunkiem, ale corka wyglada jakby zyla za kare, wszedzie gdzie sie pokazuje. Wole widziec Pani pozytywny usmiech niz wkurzona twarzy Lary. Pseudcelebrytow juz nam wystarczy, tym bardziej wkurzonych. Wesolego Jajka.

Chyba córa na damskim foszku, aż Pani Magdzie ciutkę ciśnienie podskoczyło . Normalnie w rodzinie . Wesołych Pani Magdo :)

Córka to chyba zmuszana siłą do każdego zdjęcia. Zawsze taka jakby była za karę na każdym foto. Może dać jej spokój i na siłę do zdjęć nie ciągnąć?