Najlepsze ciasta i torty w Warszawie są w maleńkiej uroczej kawiarence „Słodki, słony...” Wypiekane według starych receptur, gdzie nie żałuje się orzechów, migdałów, rodzynek, kremu i czekolady, wabią swym doskonałym smakiem wielbicieli słodyczy. Trudno się oprzeć kruchym babeczkom z owocami, pysznym drożdżówkom, tortom z białej, rozpływającej się w ustach bezy z kremem migdałowym lub kawowym, strucli z konfiturą malinową, sernikom, szarlotkom i eklerom z bitą śmietaną – istne szaleństwo smaków, kształtów, zapachów i kolorów! Ten słodki zawrót głowy zawdzięczamy Magdzie Gessler, czarodziejce dobrego smaku.

PIERNIK

30 dkg miodu,

3 łyżki masła,

6 dkg kakao,

15 dkg cukru,

3–4 łyżeczki przyprawy korzennej do pierników

Gotować miód, cukier, masło i kakao na małym ogniu 15–20 minut. Dodać przyprawę.



15 dkg cukru,

białka z 9 jaj,

30 dkg mąki pszennej,

3 łyżeczki proszku do pieczenia,

3 dkg kakao,

bakalie: rodzynki, skórka pomarańczowa, orzechy włoskie i laskowe, śliwki kalifornijskie – 15 dkg każdego,

powidła śliwkowe do przełożenia

Ubić pianę z białek. Dodać cukier i wlać ostudzoną masę piernikową. Dodać mąkę, kakao i proszek do pieczenia. Wymieszać i wrzucić 3/4 bakalii. Wlać na blaszkę wyłożoną pergaminem. Piec w temperaturze 190°C przez 30 minut. Po ostudzeniu przekroić blat na pół. Przełożyć powidłami śliwkowymi i nakryć drugą połową blatu. Oblać masą czekoladową i posypać wierzch pozostałymi bakaliami.

Masa czekoladowa

2 szklanki śmietany,

szklanka cukru,

3–4 łyżki masła,

4 tabliczki gorzkiej czekolady,

kieliszek rumu

Zagotować śmietanę z cukrem i masłem. Rozpuścić w kąpieli wodnej czekoladę i wymieszać ze śmietaną. Dodać kieliszek rumu.

TORT WALC

Biszkopt z orzechów laskowych

25 dkg mąki,

8 jaj,

16 dkg cukru,

20 dkg orzechów laskowych (uprażonych na patelni)

Utrzeć żółtka z połową cukru. Ubić białka na pianę z pozostałym cukrem. Wymieszać wszystko z rozdrobnionymi orzechami, dodając na końcu mąkę. Masę wlać do tortownicy (o średnicy 21 cm) i piec w temperaturze 170–180°C około pół godziny.

Krem waniliowy

15 żółtek,

1/4 kostki masła

1/2 litra mleka,

laska wanilii

20 dkg cukru,

łyżka mąki pszennej

Ubić żółtka z cukrem, dodać łyżkę mąki i dalej ubijać na jednolitą masę. Zagotować mleko z laską wanilii. Przelać do miski i wlać ubite z cukrem żółtka. Ubijać trzepaczką. Odstawić do ostygnięcia.

Krem orzechowy

dwie kostki masła,

15 dkg cukru pudru,

cukier waniliowy,

50 dkg białej czekolady,

2 pomarańcze,

50 ml spirytusu,

20 ml likieru pomarańczowego,

15 dkg orzechów laskowych

Masło utrzeć z cukrem pudrem i cukrem waniliowym. Dodać krem waniliowy i rozpuszczoną białą czekoladę, skórkę otartą z dwóch pomarańczy i 10 dkg rozdrobnionych orzechów laskowych. Na końcu dodać spirytus i likier pomarańczowy. Dobrze wymieszać. Biszkopt orzechowy pociąć na cztery blaty. Nasączyć każdy blat syropem. Przełożyć kremem orzechowym. Odstawić na kilka godzin do lodówki. Po wyjęciu obłożyć rozwałkowaną masą marcepanową, a na wierzchu położyć resztę orzechów laskowych.

Syrop

2 szklanki wody,

szklanka cukru,

sok z dwóch pomarańczy,

10 ml spirytusu,

15 ml likieru pomarańczowego,

10 ml rumu

Wodę zagotować z cukrem. Ostudzić. Dodać sok z pomarańczy i alkohol. Wymieszać.

WIEDEŃSKI STRUDEL ORZECHOWY

Ciasto drożdżowe

40 dkg mąki pszennej,

10 dkg masła,

4 jaja,

10 dkg cukru,

1,5 dkg drożdży,

pół szklanki mleka,

szczypta soli

Rozpuścić w letnim mleku drożdże z łyżeczką cukru. Odstawić na 30 minut w ciepłe miejsce. Utrzeć masło z cukrem do białości. Dodawać stopniowo jajka, ucierając. Wlać drożdże z mlekiem, dalej ucierając. Dodawać stopniowo mąkę. Wyrobić gładkie, elastyczne ciasto. Przykryć ściereczką i pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Rozwałkować je cienko na posypanej mąką stolnicy i pokryć warstwą masy orzechowej. Zwinąć. Włożyć do wysmarowanej masłem formy i pozostawić do wyrośnięcia na pół godziny. Piec w temperaturze około 185°C przez 30 minut.

Masa orzechowa

25 dkg orzechów włoskich,

30 dkg miodu,

5 dkg rodzynek,

5 dkg skórki pomarańczowej,

5 dkg orzechów laskowych,

pół fiolki aromatu migdałowego,

cynamon,

3 jaja,

cukier waniliowy,

2 dkg cukru,

5 dkg rozpuszczonego masła,

pół szklanki ubitej śmietany 36-procentowej

Orzechy włoskie zmielić na drobno. Dodać pozostałe składniki, wymieszać na jednolitą masę.

Mucha Ihnatowicz

Fot. Bogdan Biały