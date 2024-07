Młode osoby co raz częściej swoich autorytetów i wzorów do naśladowania szukają wśród swoich rówieśników, z którymi łatwiej jest się utożsamić. Do tej grupy niewątpliwie zaliczają się modowe blogerki, które szturmeme zdobywają show-biznes. MTV Polska rozpoczęła właśnie kampanię społeczną pod hasłem "#mypolishdream", skierowaną do nastolatków, którzy stają na progu dorosłych wyborów życiowych.

W ramach kampanii w stacji MTV Polska emitowane są 2-minutowe filmy, w których znane i charyzmatyczne postaci ze świata muzyki, mody i biznesu opowiadają o swoich początkach oraz o tym, co jest niezbędne, by odnieść sukces i mieć poczucie spełnienia.

Jednym z ambasadorów akcji jest jedna z najpopularniejszych modowych blogerek Julia Kuczyńska, znana pod pseudonimem Maffashion. Gwiazda internetu w swojej wypowiedzi wyznaje, co i ile dał jej blog oraz czym zajmowała się przed jego założeniem.

- Blog z założenia nigdy nie miałbyć moją pracą. Pracowałam wcześniej normalnie na etatach. Byłam grafikiem. W sumie musiałam pracować, aby pójść na studia - wyznaje blogerka.

Do udziału w akcji zostali zaproszeni m.in. Radzimir Dębski, Łozo, Yuri Drabent i duet Local Heroes.

Zobaczcie co Maffashion ma do przekazania zagubionym nastolatkom: