Maffashion uznana najbardziej wpływową blogerką na świecie. Julia Kuczyńska znalazła się na szczycie prestiżowego rankingu przygotowanego przez agencję Tribe Dynamics i opublikowanego na stronie Wwd.com. Według informacji portalu, Polka miała zarobić dla firm, z którym współpracuje, aż 64,8 miliona dolarów. Maffashion pochwaliła się swoim sukcesem na Instagramie.

Co za dzień! Co za miesiąc! Ciągle nie wierzę, że takie rzeczy się dzieją. TA informacja jest jakimś szokiem nie do opisania! To chyba jedno z najważniejszych wyróżnień, sukcesów jakie do tej pory mi się przytrafiły! Jedno wielkie WOW!!!! "Polka na szczycie listy najbardziej wpływowych blogerów" - napisała na Instagramie.