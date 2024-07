Czego się nie robi dla promocji płyty? Na to pytanie kilku polskich artystów mogłoby spokojnie udzielić dłuższej odpowiedzi. Wśród nich znany z programu "Mam talent" Madox. Chłopak od jakiegoś czasu próbuje znaleźć swoje miejsce w polskim show-biznesie. Wydał nawet płytę, ale niestety bez spektakularnych sukcesów sprzedażowych.



Uwielbiam bawić się swoim wizerunkiem, czasem lubię łamać stereotypy, które ograniczają ludzi. Ma to prowadzić do budowania relacji w poczuciu szacunku, tolerancji i bezpieczeństwa - mówi Madox w wywiadzie.



Piosenkarz nie zraża się marnymi wynikami sprzedaży i podejmuje kolejne kroki, by wypromować album. Bazując na swoim androgenicznym wizerunku wystąpił w sesji dla magazynu "Exclusiv". Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że występuje tam w damskich ubraniach wystylizowany na legendę francuskiego kina Brigitte Bardot. Czy kontrowersyjna sesja przyniesie skutki? Przekonamy się już niebawem. Jak wam się podoba Madox w roli Bardotki?

