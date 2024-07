Kiedy media posądzają Dodę o kopiowanie pomysłów zagranicznych gwiazd, zagraniczne gwiazdy odtwarzają to, co Doda wymyśliła sama. Ostatnio dużo mówi się o powrocie Madonny, która z impetem promuje nadchodzącą płytę "MDNA". Nasi czytelnicy obserwując jej wczorajszy występ na gali Super Bowl zobaczyli elementy, które widzieliśmy już wcześniej.

Podczas 12-minutowego koncertu gwiazda zaprezentowała sześć utworów - w tym "Give Me All Your Luvin" z jej nadchodzącej płyty oraz kultowy przebój "Vogue". Oprawa była iście królewska, artystka wjechała na scenę na tronie ciągniętym przez rzymskich niewolników. Pojawiła się także srebrna czapka symulująca zwierzęcą głowę... to wszystko oddaje klimat ostatniego klipu Dody "XXX", który miał swoją premierę trzy miesiące temu. Poniżej możecie zobaczyć porównania.

Czyżby królowa popu podglądała co na polskim podwórku wyczynia Doda?

