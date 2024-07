Idąc w ślady swoich koleżanek jak Beyonce, Celine Dion, czy Fergie, artystka stworzyła seksowny i drapieżny zapach dla kobiet.

Pierwsze w historii perfumy Madonny będą nosiły nazwę „Truth or Dare” (ang. „Prawda bądź wyzwanie”). Główne nuty perfum to gardenia, tuberoza, piżmo. Jak widać, zapach będzie silny i wyrazisty, co zdecydowanie nawiązuje do charakteru piosenkarki.



Sugerowane na dziś ceny, to:

75 ml perfum: ok. 300zł,

35 ml perfum: ok. 190 zł,

Balsam do ciała: ok. 120 zł,

żel do mycia: ok. 120 zł.

