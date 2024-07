Grono antyfanów programu "Top Model. Zostań modelką" powiększa się. Tym razem dołączył do niego Maciej Zień, który w przeciwieństwie do większości nie skrytykował macanek Dawida Wolińskiego, tylko samą ideę show. Zień obejrzał kilka pierwszych odcinków programu i nie ukrywa rozczarowania tym, co zobaczył.



- Odniosłem wrażenie, że w tym programie najważniejsze jest bycie w świetle reflektorów, na szczycie. Za mało w nim artyzmu, promowania mody jako sztuki, jako poważnego zawodu. Tam liczy się to, że ktoś schudł albo ma ckliwą historię do opowiedzenia - powiedział projektant w rozmowie z magazynem "Flesz".



Szczerze mówiąc, trudno się nie zgodzić z Maciejem. Wy też popieracie jego zdanie?



