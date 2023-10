Maciej Musiał jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów, a sławę zyskał dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl". Gwiazdor dorastał w blasku fleszy, ale jego życie osobiste zawsze owiane było tajemnicą. Niewiele wiadomo było o jego związkach. W przeszłości łączono go m.in. Agnieszką Więdłochą, Katarzyną Sawczuk oraz modelką Natalią Uliasz, a nawet Julią Wieniawą, jednak on sam stronił od potwierdzania czy negowania jakichkolwiek medialnych doniesień. Teraz jednak jest coraz bardziej jasne, że serce gwiazdora "Czasu honoru" zabiło mocniej.

Maciej Musiał z piękną modelką na łyżwach w Wiedniu. To jego nowa miłość?

Życie uczuciowe Macieja Musiała budzi wielkie zainteresowanie, zwłaszcza że on sam nie ujawnia żadnych jego szczegółów, a kiedy pojawią się jakieś doniesienia na ten temat, kompletnie je ignoruje. W jednym z wywiadów na łamach magazynu "Viva!" stwierdził kiedyś, że jest przyzwyczajony do tego, że media wciąż tropią jego potencjalne partnerki.

- Dzisiaj już jestem na takim etapie, że się tym tak bardzo nie przejmuję, że gdy jestem na Open'erze ze znajomymi, czekamy w szóstkę na taksówkę, ktoś robi zdjęcie, wycina czwórkę znajomych, zostaję ja z dziewczyną i przez następne pół roku ktoś mówi, że to moja dziewczyna, podczas gdy jest to narzeczona mojego kolegi - przyznał wtedy.

Niestety to, że aktor nie dzieli się swoim życiem osobistym, wcale nie sprawia, że zainteresowanie fanów tym tematem maleje. Ostatnie doniesienia pokazują, że jest wprost inaczej. Właśnie na Instagramie Macieja Musiała pojawiły się zdjęcie oraz krótkie wideo, wykonane w Wiedniu. Gwiazdor pokazał ujęcia z lodowiska, w pięknej, zimowej scenerii. Internauci szybko zaczęli domyślać się, że aktor "Rodzinki.pl" nie był tam sam. Znalazły się także dowody.

Na filmiku widać Maćka Musiała popisującego się jazdą na łyżwach, a nawet obrotami i przeplatanką. Aktor żartuje sobie do osoby nagrywającej materiał:

- Nie wiem, czy nadążysz za moimi ruchami.

Słychać wtedy kobiecy śmiech. To musiało przykuć uwagę internautów. Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy, z których jeden zwraca uwagę:

- Te ruchy czynią mnie słabą - napisała po angielsku modelka Weronika Targońska.

Wiele wskazuje na to, że to właśnie ona towarzyszyła Maciejowi Musiałowi w podróży do Wiednia, to ona nagrywała filmik i jej głos słyszymy w nagraniu. Co ważne, także na jej Instagramie pojawiły się ujęcia z Wiednia. Trudno założyć, że to przypadek. Internauci, którzy prześledzą profile modelki i aktora, zauważą, że od pewnego czasu pod postami wymieniają się komentarzami, a Maciej Musiał w jednym z nich pod zdjęciem Weroniki Targońskiej pozostawił serduszko - co prawda nie było czerwone, ale być może właśnie po to, by nie wzbudzać zainteresowania?

Warto dodać, że ostatnio Maciej Musiał pokazał zdjęcie, na którym widać nogi tajemniczej kobiety. Już wtedy fani zalali aktora pytaniami o to, czy jest w związku. On jednak konsekwentnie milczał i trudno spodziewać się, by i tym razem zabrał głos.

