Maciej Dowbor uważany jest za jedną z najbardziej męskich postaci w polskim show biznesie. Dziennikarz słynie z zamiłowania do sportu, dlatego często uczestniczy w aktywnych wydarzeniach. Pod koniec ubiegłego roku przyznał się nawet, że jest uzależniony od treningów triathlonowych. Kilka dni temu zdarzyło mu się również wziąć udział w nietypowej promocji jednej z firm odzieżowych - na oczach zgromadzonych ćwiczył na żywo z aktorką "Lekarzy", Agnieszką Więdłochą. Przypomnijmy: Dowbor i Więdłocha na nietypowej promocji firmy odzieżowej

To co jednak zobaczyliśmy podczas wczorajszej imprezy E! Entertainment wprawiło nas w osłupienie. Dowbor pojawił się na wydarzeniu w zbyt mocnym makijażu i z cielistą pomadką na ustach. Na zdjęciach dokładnie widać, że jego stylista przesadził z ilością zbyt jasnego podkładu na twarzy, przez co dziennikarz wygląda jak swoja figura woskowa.

Jednorazowa wpadka czy może zmiana wizerunku? Gender w modzie.

