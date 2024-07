Trzeba przyznać, że Katarzyna Maciąg jest wyjątkowo piękna aktorką. Jej urodzie nie trzeba pomagać i nie trzeba jej poświęcać zbyt wiele czasu. Sama aktorka zresztą przyznaje, że na co dzień maluje się bardzo delikatnie. Wystarcza jej w zasadzie lekki podkład, puder i tusz do rzęs. Zapytana ostatnio na co wydaje pieniądze, na swojej liście nie wymieniła ani kosmetyków ani ubrań.

- Pieniądze przychodzą i odchodzą, raz jest ich więcej, raz mniej. Cieszę się, jeśli jest ich więcej, bo mogę iść na zakupy. Na to nigdy nie szkoda mi kasy. Kupuję bilety lotnicze, płyty DVD, książki. Za to ciuchy mnie nie interesuję. - powiedziała aktorka w "Twoim Imperium".

Widocznie Kasia Maciąg uważa, ze prawdziwe piękno obroni się samo. Patrząc na nią, trudno się z nią nie zgodzić.



