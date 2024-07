Od niedawna do grona gwiazd coraz częściej zalicza się blogerki. Ich stylizacje śledzą tysiące pasjonatek, które chociaż w małym stopniu chcą poczuć taką samą popularność co one. Okazuje się jednak, że internetowe znawczynie mody nie zawsze są trendsetterkami i często w swoich modowych wyborach powielają znany już schemat. Ostatnio przytrafiło się to Macademian Girl.

Tamara Gonzalez Perea (prawdziwe imię i nazwisko Macademian Girl) na powitanie lata z Rafaello wybrała sukienkę z baskinką w biało-różowy wzór. Jak zauważyli nasi czytelnicy, taką samą kreację ponad rok temu na pokazie Macieja Zienia miała na sobie Kasia Cichopek.

Model pochodzi z Zary i w Polsce kosztował 199 złotych. Niestety nie jest już dostępny w sprzedaży. W którym wydaniu wygląda lepiej? Klasycznym (Cichopek) czy ozdobionym pokaźną biżuterią i pomarańczowym paskiem (Macademian Girl)? Zdecydujcie w sondażu: