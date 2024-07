Co się wydarzy w show "Agent- Gwiazdy"? W finałowej trójce znaleźli się - Hubert Urbański, Macademian Girl i Antek Królikowski. Kto z nich wygra program, a kto okaże się tytułowym Agentem! Tego dowiemy się już we wtorek 17 maja.

Tamara Gonzalez Perea zdradziła przed naszą kamerą z kim utrzymuje kontakt po programie i kogo darzyła największą sympatią. Czy według modowej blogerki w programie można znaleźć prawdziwych przyjaciół? Macademian Girl potwierdza to, co widać - że najlepiej dogadywała się z Antkiem Królikowskim i Tomaszem Oświecińskim.

Hubert Urbański chyba się gdzieś z nas śmiał i nazywał "silny, mądra i wesoły", czyli Tomek, ja i Antek. My uwielbialiśmy ze sobą spędzać czas, nie tylko na potrzeby gry, ale też poza kamerami, gdy wróciliśmy do Polski. To są tacy fajni ludzie. Każdy jest zupełnie inny i przez to mieliśmy dużo śmiechu, dużo ciekawych sytuacji - przyznała Macademian Girl. - Ja jestem z tego strasznie zadowolona... no bo jednak w takim show-biznesie o tych bliskich ludzi jest bardzo trudno.