"M jak miłość" odcinek 1159

Jesienią na antenę TVP2 wraca ulubiony serial Polaków - “M jak miłość”. Losy rodziny Mostowiaków od wielu lat śledzimy z zapartym tchem. Wielu fanów serialu bardzo przeżyło rozwód Marysi i Artura, którzy rozstali się z powodu romansu Artura z Teresą.

Nawet po rozwodzie Artur nie jest w stanie zapomnieć o Marysi. Odrzuca kochankę, która marzy o związku z nim. Zraniona kobieta w akcie zemsty postanawia zabić Marysię! W 1154 odcinku "M jak miłość" Teresa podjeżdża pod jej dom i gdy widzi ją z Arturem, rozpędza auto i próbuje w nią wjechać! Przed zderzeniem z samochodem ratuje ją Artur, który ostatecznie sam wpada pod koła samochodu...

Artur od razu trafia do szpitala, gdzie okazuje się, że ma poważny uraz głowy oraz kręgosłupa! Marysia regularnie odwiedza go i stara się pomóc, ale Rogowski jest załamany. Nie może pogodzić się z tym, że do końca życia będzie na wózku inwalidzkim.

Częste wizyty Marysi w szpitalu nie spodobają się jej nowemu ukochanemu Robertowi Bilskiemu. Para zacznie kłócić się o Artura. Rodzina namówi Marysię, żeby po wyjściu byłego męża ze szpitala, przestała się nim opiekować. Wtedy stan psychiczny Artura bardzo się pogorszy. W 1159 odcinku ''M jak miłość'' załamany i samotny Rogowski zacznie myśleć o samobójstwie! Czy zdecyduje się na ten krok? Czy Marysia uratuje mu życie? Nie możemy już doczekać się nowych odcinków “M jak miłość”!

