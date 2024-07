Jej pojawienie się w programie Kuby Wojewódzkiego wywołało lawinę niekorzystnych komentarz. Luxuria Astaroth zaszokowała wszystkich swoim zachowaniem i wyznaniami. Internauci zgodnie stwierdzili, że był to najgorszy gość wszech czasów w show gwiazdy TVN. Do grona krytyków młodej celebrytki dołączyła m.in. Karolina Korwin-Piotrowska.

Już teraz możemy mówić o tym, że wywiad Kuby z Luxurią przejdzie do historii. Młode celebrytka zaszokowała wszystkich widzów wyznaniem o tym, że piła krew z okresu by uwieść chłopaka czy tym, że pluje na szatana. Nikt więc nie przeszedł obojętnie wobec takich słów, internauci nie pozostawili na niej suchej nitki. Sama Luxuria nie zabierała głosu, aż do teraz, kiedy na jej Facebooku pojawiło się krótkie oświadczenie, z którego wyraźnie wynika, że nie przejmuję się tym co dzieję się wokół jej osoby:

Tego się nie spodziewałam! ponoć wszyscy mówią o mojej wczorajszej wizycie u Kuby, jedna z moich ulubionych dziennikarek Pani Karolina Korwin Piotrowska na której zawsze starałam się wzorować też zawraca sobie mną głowę, a ja tylko postanowiłam podziękować wszystkim hejterom za ich poświęcony czas na pisanie, no i fanom którzy kupili już ponad 100 butelek mojego whisky???? dzisiejszy zwrot akcji jeszcze bardziej utwierdził mnie w przekonaniu, ze bywa iż Soba zdumiewam Siebie - pisze na Facebooku Luxuria (oryginalna pisownia)

Modelka postanowiła przeczekać medialną burzę za granicami kraju, nie zdradziła jednak, dokąd ma zamiar wyjechać.

Co sądzicie o zachowaniu Luxurii?

