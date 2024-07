Co jakiś czas w show-biznesie pojawiają się nowe twarze, żądne atencji i wielkiej kariery. Ostatnio w mediach zadebiutowała Luxuria Astaroth, która znalazła chyba patent na to, aby ciągle o niej mówiono. Modelka udziela kontrowersyjnych wywiadów, a jej styl bycia wzbudza w sieci mnóstwo komentarzy. Ona sama jest zachwycona zainteresowaniem wokół własnej osoby. Przypomnijmy: "Zdarzają się oferty z kolacjami. Jest na mnie popyt!"

Młoda celebrytka jest też pod ciągłym obstrzałem internautów, którzy na każdym kroku wytykają jej błędy, niedostatki w urodzie czy fakt, że ostatnio wyraźnie przytyła i prezentuje się nieco inaczej niż w teledyskach, które przyniosły jej popularność. W najnowszym wywiadzie Luxuria przyznaje, że przytyła aż 9 kilogramów. Dlaczego? Astaroth "żartuje", że powodem jest nadmierne spożywanie alkoholu.



Jeśli się pije, to się puchnie. Nie uważam się za najchudszą osobę. Ostatnio sporo przytyłam i jeśli chcę pracować ciałem, to powinnam wyglądać. Muszę więc popracować nad ujędrnieniem sylwetki i zrzuceniem wagi. No, plus dziewięć kilo daje taki efekt - wyznała w rozmowie z Starry.tv