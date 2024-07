Słowianki Donatana po sukcesie teledysku do piosenki "My, Słowianie" postanowiły odcinać kupony od swojej popularności. Dwóm najbardziej znanym, Oli Ciupie i Luxurii Astaroth wychodzi to całkiem nieźle. Ta druga swego czasu postanowiła nawet zostać blogerką modową. Zobacz: Początki blogerki modowej nie są łatwe. Luxuria już pokłóciła się z fanami

Teraz modelka jednak nieco odchodzi od tego pomysłu i postanowiła, że zajmie się czymś zupełnie innym. Luxuria ma bowiem ambicje, aby zostać wokalistką. W związku z tym Astaroth szykuje się do nagrania pierwszej płyty, o czym możemy dowiedzieć się z profilu Soul Records. Premiera singla i teledysku przewidziana jest dopiero na 12 marca, ale podobno jest na co czekać.

Jesteście ciekawi?

