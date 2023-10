Olga Frycz w żałobie, śmierć przyszła nagle. "Moja ukochana"

Nie milkną echa zatrzymania Beaty K., która prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. Wokalistka zespołu "Bajm" w środę 1 września została zatrzymana na ulicach Warszawy po tym, jak inny kierowca widząc samochód gwiazdy poruszający się "zygzakiem" uniemożliwił jej dalszą jazdę i wezwał policję. Okazało się wówczas, że gwiazda miała 2 promile alkoholu. Teraz zachowanie Beaty K. ostro skomentowała Olga Frycz. Aktorka nie ukrywa oburzenia! Olga Frycz komentuje zachowanie Beaty K. Beata K. w czwartek, 2 września, usłyszała zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Wokalistce zespołu "Bajm" grozi teraz nawet dwa lata więzienia. Jak informował ostatnio dziennikarz TVN24, gwiazda podczas wizyty na komisariacie odmówiła składania zeznań. Beata K. opublikowała w mediach społecznościowych krótkie oświadczenie w którym przeprosiła za prowadzenie samochodu po alkoholu. Kochani Przepraszam wszystkich. Wiem, że Was zawiodłam Z całego serca żałuję tego, co się wczoraj wydarzyło. Bardzo się tego wstydzę. Wiem, że muszę ponieść konsekwencje tego, co się stało. Jestem na to gotowa. Beata- czytamy na profilu gwiazdy na Instagramie. Zobacz także: Beata K. usłyszała zarzuty! Wokalistka Bajmu odmówiła składania zeznań Zachowanie Beaty K. z pewnością wstrząsnęło wszystkimi. Wśród osób, które postanowiły głośno skomentować zatrzymanie artystki jest Olga Frycz. Była gwiazda "M jak miłość" , która wkrótce po raz drugi zostanie mamą, podczas relacji na InstaStories nie ukrywała złości. Olga Frycz na początku wpisu przyznała, że nie lubi zabierać głosu w instagramowych dyskusjach, ale tym razem nie może milczeć. Okazuje się bowiem, że Olga Frycz razem ze swoją malutką córką codziennie...