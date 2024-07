"Nasza dzielna dziewczyna zostawiła swoje dziedzictwo tutaj na ziemi, aby tańczyć na ulicach złota" - przekazała pogrążona w żałobie mama 10-latki. Dziewczynka zasłynęła swoją zaciętą walką z licznymi chorobami, a na TikToku zgromadziła przeszło 7 milionów obserwujących! Teraz fani ślą kondolencje.

Reklama

Nie żyje 10-letnia TikTokerka

W ostatnich dniach światem wstrząsnęła wiadomość o śmierci cenionej aktorki, Shannen Doherty, znanej chociażby z serialu "Czarodziejki", która przegrała walkę z nowotworem. Sieć właśnie zalewają kolejne przykre doniesienia, tym razem o odejściu gwiazdy TikToka! Mowa o zaledwie 10-letniej Belli Thomson, która w mediach społecznościowych była znana jako Bella Brave.

Dziewczynka zgromadziła na swoim tiktokowym profilu przeszło 7 milionów fanów, z którymi dzieliła się swoją historią. Niestety, życie nie oszczędzało jej od samego początku. Bella zmagała się bowiem z: karłowatością, hipoplazją chrząstek i włosów, chorobą Hirschsprunga (choroba jelit) oraz złożonym niedoborem odporności! Co więcej, choć była już prawie nastolatką, z wyglądu przypominała niemowlę, co także było wynikiem różnych schorzeń. W ciągu zaledwie pierwszych 7 lat życia przeszła 21 operacji.

Bella Brave Instagram@kylact

W ostatnich dniach życia Belli internauci z przejęciem obserwowali jej pogarszający się stan zdrowia. Raptem 14 lipca mama dziewczynki zwróciła się do obserwatorów ze łzami w oczach - jej córeczka trafiła do szpitala z powodu infekcji płuc, która dla dziecka obciążonego wieloma chorobami była wyjątkowo poważna. Już następnego dnia to właśnie ona przekazała, że mała wojowniczka odeszła!

Nasza dzielna dziewczyna zostawiła swoje dziedzictwo tutaj na ziemi, aby tańczyć na ulicach złota 14 lipca 2024 o 16:19. Bella odeszła spokojnie w naszych ramionach. Proszę, zachowajcie jej imię na swoich ustach, jej wspomnienia żywe i jej odwagę w waszych sercach. (...) Bella chciałaby, żebyście pamiętali: Bóg jest miłością, bądźcie dzielni i nigdy nie będziecie za starzy, aby mieć ze sobą pluszaka

Zrozpaczeni fani żegnają Bellę.

Zobacz także

Moje serce pękło. Nie wiem, co powiedzieć. Tak mi przykro

Brak mi słów! (...) Filmy Belli sprawiły mi tyle radości, że była uosobieniem odwagi! Na zawsze pozostanie w moim sercu!

Moje serce jest z wami. Jestem absolutnie zaskoczony słysząc to. Jestem bardzo wdzięczna, że miałam okazję poznać Bellę i jej żywą osobowość

Bella do samego końca była pogodną dziewczynką z wieloma zainteresowaniami.

Reklama

Zobacz także: Nie żyje aktorka Ewa Ciepiela. Zachwyciła widzów rolą w "Janosiku"

Bella Brave Instagram@kylact