Ostatnie dni obfitują w pesymistyczne informacje dot. gwiazd świata muzyki. Dopiero co zrozpaczeni fani dowiedzieli się o tragicznej śmierci 31-letniego Liama Payne'a, a teraz okazuje się, że nie żyje kolejny, legendarny wokalista. Mowa o byłym frontmanie kultowej grupy Iron Maiden!

Paul Andrews, znany jako Paul Di'Anno, pierwszy wokalista legendarnego zespołu Iron Maiden, zmarł w wieku 66 lat. Di'Anno, który był częścią zespołu od 1978 do 1981 roku, zapisał się w historii muzyki jako głos dwóch pierwszych albumów Iron Maiden – "Iron Maiden" i "Killers". To właśnie te krążki pomogły zespołowi zdobyć światową sławę, a Di'Anno stał się ikoną brytyjskiego heavy metalu.

Ostatnie lata życia muzyka naznaczone były poważnymi problemami zdrowotnymi. Wokalista zmagał się m.in. z sepsą oraz konsekwencjami licznych wypadków motocyklowych, które spowodowały uszkodzenia kolan. Jego stan zdrowia wielokrotnie wymagał operacji, a Di'Anno przez długi czas poruszał się na wózku inwalidzkim. Pomimo tych trudności, Di'Anno nie poddawał się i kontynuował działalność muzyczną, ku radości swoich oddanych fanów. Regularnie pojawiał się na koncertach, nawet jeśli wymagało to znacznego wysiłku.

Bardzo cierpię. I to nie jest dobre. Zmienia całą twoją osobowość. Czasami jesteś szczęśliwy. Innym razem krzyczę, chcę zabijać ludzi. I to nie jest dobre. To nie jestem ja. Jestem szczęśliwym człowiekiem, dopóki ktoś mnie nie wkurzy; wtedy mogę cię pobić

- mówił muzyk w wywiadzie dla ''The Metal Voice''.