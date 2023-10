Gwiazdą najbliższej "Biesiady" w TVP 2, tym razem rockandrollowej, będzie m.in. Łukasz Zagrobelny. Artysta, który wylansował m.in. przebój "Nieprawda", od lat śpiewa na najważniejszych imprezach stacji, m.in. w Opolu, ale także w TVN (wkrótce wystąpi na Sopot Top of The Top Festiwal 2023). Jego życie prywatne jest jednak owiane tajemnicą. Dlaczego?

Łukasz Zagrobelny (48) ze sceną jest związany od ponad 20 lat, jednak największą sławę zdobył w 2007 roku, kiedy wylansował hit "Nieprawda". Kolejny, nagrany w duecie z Eweliną Flintą (mowa oczywiście o "Nie kłam, że kochasz mnie") umocniła jego pozycję na polskiej scenie. Choć od tamtej pory jego numery nie cieszyły się już tak wielką popularnością, artysta stale występuje na największych telewizyjnych koncertach, a także pojawia się w popularnych programach (ma na swoim koncie udział m.in. w "Tańcu z Gwiazdami", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a ostatnio w "Perfect Picture" w TVN 7).

Co zaś wiadomo o jego życiu prywatnym? Od lat tak samo, niewiele... Niedawno ,w jednym z wywiadów muzyk tłumaczył, dlaczego nie chce o nim mówić:

Uważam, że zawód artysty czy wokalisty jest tak ekshibicjonistycznym zawodem, że gdybym jeszcze wystawiał na tacy moje życie prywatne, to by nie zostało nic dla mnie. Śpiewanie autentycznych piosenek to jest otwartość na ludzi. Ja jestem zodiakalnym rakiem i mam skorupkę nad sobą, do której trzeba się dobić - powiedział dla serwisu cozatydzien.pl