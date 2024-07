Łukasz Nowicki ożenił się z młodszą o 13 lat Olgą Paszkowską? Jak czytamy w "Na żywo" Łukasz Nowicki wziął ślub z młodą aktorką! Para przebywa właśnie na Bali i podobno tam powiedzieli sobie "tak"!

Reklama

Para wzięła ślub kilka dni temu podczas podróży do Indonezji. Żoną jest partnerka, z którą mieszka od dwóch lat na warszawskiej Pradze - twierdzi informator "Na żywo" i dodaje, że zakochanych połączyła przede wszystkim pasja do podróżowania.

Kim jest Olga Paszkowska? Ma 30 lat i jest absolwentką Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Jaracza w Olsztynie. Grała w serialu "Pierwsza miłość" i "Na Wspólnej". Jednak prawdziwą jej pasją są joga i podróże. Jest też właścicielką prywatnych żłobków.

To właśnie podróże połączyły Łukasza Nowickiego i Olgę. Wcześniej byli już razem w Wietnamie, teraz podróżują po Indonezji - czy to ich podróż poślubna? Tego dowiemy się pewnie po ich powrocie. Waszym zdaniem pasują do siebie?

Zobacz także: Aleksandra Rosiak zadebiutowała w "Pytaniu na Śniadanie". Lepsza od Anny Popek? ZDJĘCIA

Zobacz także

Łukasz Nowicki i Olga Paszkowska w czasie podróży do Wietnamu.

screen

Olga została żoną Nowickiego?

screen

Łukasz Nowicki nie jest już singlem?

Wiele wskazuje na to, że dziennikarz wreszcie odnalazł spokój ducha, a nawet zakochał się! Jak twierdzi nasz informator, Łukasz jest już po ślubie z aktorką Olgą Paszkowską, która swego czasu wystąpiła w "Pierwszej miłości".

"Para wzięła ślub kilka dni temu podczas podróży do Indonezji. Żoną jest partnerka, z którą mieszka od dwóch lat na warszawskiej Pradze" - twierdzi informator i dodaje, że zakochanych połączyła przede wszystkim pasja do podróżowania.

Czytaj więcej na http://www.pomponik.pl/plotki/news-lukasz-nowicki-wzial-slub,nId,2305930#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Wiele wskazuje na to, że dziennikarz wreszcie odnalazł spokój ducha, a nawet zakochał się! Jak twierdzi nasz informator, Łukasz jest już po ślubie z aktorką Olgą Paszkowską, która swego czasu wystąpiła w "Pierwszej miłości".

"Para wzięła ślub kilka dni temu podczas podróży do Indonezji. Żoną jest partnerka, z którą mieszka od dwóch lat na warszawskiej Pradze" - twierdzi informator i dodaje, że zakochanych połączyła przede wszystkim pasja do podróżowania.

Czytaj więcej na http://www.pomponik.pl/plotki/news-lukasz-nowicki-wzial-slub,nId,2305930#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Wiele wskazuje na to, że dziennikarz wreszcie odnalazł spokój ducha, a nawet zakochał się! Jak twierdzi nasz informator, Łukasz jest już po ślubie z aktorką Olgą Paszkowską, która swego czasu wystąpiła w "Pierwszej miłości".

"Para wzięła ślub kilka dni temu podczas podróży do Indonezji. Żoną jest partnerka, z którą mieszka od dwóch lat na warszawskiej Pradze" - twierdzi informator i dodaje, że zakochanych połączyła przede wszystkim pasja do podróżowania.

Czytaj więcej na http://www.pomponik.pl/plotki/news-lukasz-nowicki-wzial-slub,nId,2305930#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Wiele wskazuje na to, że dziennikarz wreszcie odnalazł spokój ducha, a nawet zakochał się! Jak twierdzi nasz informator, Łukasz jest już po ślubie z aktorką Olgą Paszkowską, która swego czasu wystąpiła w "Pierwszej miłości".

"Para wzięła ślub kilka dni temu podczas podróży do Indonezji. Żoną jest partnerka, z którą mieszka od dwóch lat na warszawskiej Pradze" - twierdzi informator i dodaje, że zakochanych połączyła przede wszystkim pasja do podróżowania.

Reklama

Czytaj więcej na http://www.pomponik.pl/plotki/news-lukasz-nowicki-wzial-slub,nId,2305930#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox