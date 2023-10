Urodzony 6 lipca 1973 roku w Krakowie Łukasz Nowicki w czwartek skończył 50 lat. W przypadku osób takich jak dziennikarz mówi się o byciu skazanym na sukces. Jego ojciec, Jan Nowicki był cenionym aktorem teatralnym i telewizyjnym ("Wielki Szu", "Sztos"), natomiast mama, Barbara Sobotta — jedną z czołowych zawodniczek polskiej reprezentacji lekkoatletycznej. Syn gwiazd wprost przyznał, że dzięki rodzicom miał otwartych wiele drzwi. Przez 13 lat był związany z "Pytaniem na śniadanie". Z okazji urodzin prezenter podziękował za wsparcie żonie i dzieciom.

Łukasz Nowicki świętuje 50. urodziny z rodziną

Zaledwie kilka dni przed urodzinami dziennikarza dowiedzieliśmy się, że Łukasz Nowicki odchodzi z "Pytania na śniadanie". W oświadczeniu zdradził fanom, że sam postanowił zakończyć ten etap w swoim zawodowym życiu i rozpoczyna poszukiwanie nowych wyzwań. Jak sam stwierdził, "za wiekiem idą przemyślenia".

Teraz syn legendarnego Jana Nowickiego pochwalił się urodzinowym wpisem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dziennikarz podziękował najbliższym — żonie i dzieciom — za wsparcie, które cały czas od nich dostaje. Wygląda na to, że swój wielki dzień spędził z właśnie z nimi oraz przyjaciółmi. Przy okazji pokazał piękny tort.

Nadszedł ten dzień! Stuknęła 50-tka! Dziękuję Olgusiu za miłość i moc niespodzianek, dziękuję dzieciom za nadawanie sensu życiu. Dziękuję przyjaciołom za wspaniałą atmosferę i obecność w moim przemijaniu. Wreszcie dziękuję wszystkim za życzliwość — napisał na Instagramie.

Warto przypomnieć, że prezenter telewizyjny jest związany z młodszą o 13 lat Olgą Paszkowską. Ukochaną poznał dzięki wspólnym znajomym. Kobieta wypatrzyła go z publiczności, gdy grał w spektaklu "Człowiek dwóch szefów". Początkowo to głos gwiazdora zauroczył jego przyszłą żonę. Znajomy przekazał tę informację Nowickiemu, a ten postanowił napisać do fanki i zaprosić ją na kawę.

Zarówno Olga Paszkowska, jak i Łukasz Nowicki byli po rozstaniach. W latach 2003-2012 dziennikarz był w związku małżeńskim z Haliną Młynkową, z którą doczekał się syna, Piotra. Jego kolejna wybranka również ma syna z poprzedniej relacji. Para w 2018 roku powitała na świecie wspólną córkę.

Choć na co dzień widzimy Łukasza Nowickiego w telewizji, prezenter strzeże swojego życia prywatnego. Dlatego z Olgą Paszkowską wziął ślub w tajemnicy przed mediami. Zakochani zaplanowali ceremonię w Bali, która odbyła się w 2016 roku. Nowożeńcom towarzyszyli przyjaciele i rodzina.

Na co dzień 37-letnia żona Łukasza Nowickiego jest trenerką jogi, psychoterapeutką oraz aktorką. Oprócz tego prowadzi też warsztaty mindfulness. Olga Paszkowska ukończyła Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze m. S. Jaracza w Olsztynie. Współpracuje z lubuskim Teatrem w Zielonej Górze oraz Teatrem Studio w Warszawie.

Instagram @olganowicka_czulemiejsca

Widzowie mogą kojarzyć żonę Łukasza Nowickiego z ról w takich serialach jak "Na Wspólnej", "Pierwsza miłość" czy też "Barwy szczęścia". Olga Paszkowska sama traktuje aktorstwo jako hobby i nie uważa się za osobę rozpoznawalną.

My również składamy Łukaszowi Nowickiemu urodzinowe życzenia. Czekamy też, aż pochwali się nowymi wyzwaniami.

