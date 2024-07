W dzisiejszych czasach Facebook to chyba najlepsze miejsce do komunikacji z fanami, mediami i przyjaciółmi. Doskonale wie o tym Tomek Lubert, który regularnie konwersuje ze swoimi wirtualnymi znajomymi. Właśnie na swoim profilu wrzucił ogłoszenie, w którym informuje, że poszukuje wokalisty. Jeżeli ktoś chciałby współpracować z Tomkiem musi spełnić jego oczekiwania, a nie są one byle jakie - bardzo dobry vocal, charyzma,wyglad- moze byc charakterystyczny, z duza checia i zapalem do ciezkiej pracy od zaraz (pisownia oryginalna).

Ale czy jest się czemu dziwić? Tomek to jeden z najlepszych (o ile nie najlepszy) kompozytorów w Polsce. Jego talent ostatnio dostrzeżono także na Węgrzech. Bardziej nas zastanawia fakt, czy przypadkiem Lubert nie planuje założyć nowego zespołu. Czyżby Volver, tak samo jak Video i Virgin, poszedł w odstawkę?

