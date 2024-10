Zespół wydał oświadczenie i oficjalnie pożegnał wokalistkę. Słuchacze są zdruzgotani, nic nie zapowiadało takiej tragedii. "Miała tak wiele do przeżycia i do zaoferowania światu, ale jesteśmy wdzięczni, że mogła doświadczyć tak wiele w ciągu swoich 17 lat"- przekazała w komunikacie rodzina zmarłej.

Za każdym razem trudno jest przyjąć wiadomość o śmierci znanej postaci, a jeszcze ciężej oswoić się z informacją o odejściu tak młodej gwiazdy. Z samego rana 8 października światowe media obiegła wstrząsająca wiadomość - nie żyje zaledwie 17-letnia Nell Smith, która współpracowała z The Flaming Lips. Artystka miała przed sobą całe życie i właśnie przygotowywała się do wydania swojego debiutanckiego solowego albumu przy współpracy z wytwórnią Bella Union, prowadzoną przez Simona Raymonde'a z Cocteau Twins.

Chociaż o jej śmierci dowiedzieliśmy się dopiero teraz, rodzina potwierdziła tę przykrą informację już 5 października. Bliscy wydali również chwytające za serce oświadczenie.