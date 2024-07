Wojtek "Łozo" Łozowski to piosenkarz święcącej triumfy grupy Afromental oraz juror popularnego show "Must be the Music". Od dawna kobiety dosłownie się za nim uganiają. A Wojtek zdobywa ich popularność i serca między innymi szczerymi wypowiedziami.

- Jestem gadżeciarzem. Jak nie mam przedmiotu pożądania, jestem chory. Lubię fajne ciuchy, lubię dobrze wyglądać i nawet się przestylizować. Mam w sobie dużo z baby. Ale w dresie też potrafię wyjść do sklepu, snobem nie jestem - wyznał w rozmowie z "Vivą".

Cały Łozo!

(ac)