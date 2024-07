Co prawda od emisji randkowego programu "Love Island 3" minęło już sporo czasu, jednak jego uczestnicy niezmiennie wzbudzają sporo kontrowersji, a ciekawość dotycząca obecnego życia celebrytów z show nie ma końca. Widzów najbardziej intryguje ciąg dalszy relacji, które rodziły się na naszych oczach. Tym razem sprawa dotyczy związku Caroline i Matiego. Ich wspólna, programowa koleżanka - Waleria, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy podczas wywiadu! Koniecznie poznaj szczegóły, zaglądając do wideo!

"Love Island": Waleria ujawnia szczegóły na temat relacji Caroline i Matiego - czy do siebie wrócą?

Miłość kanadyjskiej piękności - Caroline, oraz Matiego - nie przypadkowo nazywanego Kenem, rodziła się na oczach tysięcy telewidzów. Ci nie mieli najmniejszej wątpliwości, że ta dwójka do siebie idealnie pasuje. Faktycznie po zakończeniu emisji programu "Love Island" para nadal tworzyła udany związek - jednak do czasu. Para rozstawała się kilkukrotnie, aż ostatecznie ku zaskoczeniu wszystkich Caroline publicznie przestrzegła inne dziewczyny przed niewiernością byłego partnera, uznając temat za zamknięty. Pojawia się jednak pytanie, czy aby na pewno stara miłość nie rdzewieje? W tej sprawie zabrała głos Waleria, która doskonale wie, jak to jest z miłością w tego typu show - ostatecznie relacja Walerii i Piotrka z "Love Island" również nie przetrwała próby czasu. Koleżanka zdradziła, że Caroline nadal coś czuje do Mateusza. Wyznała także, że ta dwójka do siebie pasuje:

Oni są dobrani, tylko niestety chyba wiecie czemu nie pykło [...] któraś strona coś odwaliła...

Czy Caroline da szansę Mateuszowi? Koniecznie zobacz co na ten temat sądzi Waleria!