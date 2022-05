"Love Island": Jakub i Milena naprawdę są parą? Spójrzcie na TE zdjęcia! 

Wiktor z "Love Island" odpowiedział na pytania internautów i szczerze przyznał, dlaczego dopiero po jakimś czasie zdecydował się na bycie w parze z Magdą. Uczestnik randkowego programu Polsatu nie ukrywa, że początkowo nie podejrzewał, że nawiąże tak bliską relację właśnie z Magdą, która dziś jest jego partnerką. Sprawdźcie, co dokładnie powiedział Wiktor! Wiktor z "Love Island" szczerze o początkach relacji z Magdą Emocje wokół uczestników czwartej edycji "Love Island" nie opadają. Program zakończył się zaledwie kilka tygodni temu i dziś wszyscy fani zastanawiają się, jak potoczyły się losy par, które rozpoczęły swoje związki w słonecznej Hiszpanii. Jak juz wiemy, Wiktor i Magda, czyli zwycięzcy randkowego show, po powrocie do Polski zamieszkali razem. Dziś możemy obserwować ich dalsze losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Magda i Wiktor chętnie pokazują w sieci wspólne zdjęcia i odpowiadają na pytania internautów. Teraz Wiktor zdradził swoim obserwatorom, dlaczego nie wybrał Magdy na początku czwartej edycji "Love Island"! Zobacz także: "Love Island": Arek pokazał swoją partnerkę! To o niej opowiadał w programie Na początku programu Wiktor stworzył parę z Pauliną, a Magda z Kacprem. Dopiero po jakimś czasie, okazało się, że Wiktor zainteresował się Magdą i kiedy Jurek odbił mu partnerkę, postanowił spróbować swojego szczęścia właśnie u jej boku. Między Magdą a Wiktorem zaiskrzyło i pojawiło się prawdziwe uczucie, które przetrwało po programie. Teraz fani pytają, czy Wiktor od samego początku podejrzewał, że Magda to ta jedyna. Jak odpowiedział? Gdy zobaczyłeś Magdę, to co myślałeś? Wiedziałeś, że to będzie ta?- zapytał jeden z internautów....