"Love Island": Jednak rozstanie! Związek Walerii i Piotrka to już przeszłość

W " M jak miłość " między Kingą a Piotrkiem nadal nie układa się najlepiej. Co prawda para nadal mieszka razem, ale między nimi cały czas dochodzi do kłótni i atmosfera w ich domu powoli staje się trudna do zniesienia nie tylko dla nich, ale również dla ich dzieci. Ostatecznie para ze względu na dawne czasy i dobro dzieci będzie starała się dojść do porozumienia. Oboje podejmą walkę o małżeństwo i będą starali się wszystko naprawić! W 1541 odcinku "M jak miłość", który zobaczymy 10 listopada Zduńscy wybiorą się na wspólny wyjazd tylko we dwoje. Czy romantyczne wakacje z dala od dzieci i codziennych problemów poprawią ich relację? Zobaczcie, jak to wszystko się potoczy... Zobacz także: "M jak miłość": Piotrek i Kamila jednak będą razem!? Kinga zostanie sama! Kinga i Piotrek na romantycznych wakacjach! Wspólny wyjazd pary będzie zapowiadał się doskonale. Posiłki przy lampce wina, romantyczne spacery i rozmowy. Wydaje się, że między Kingą i Piotrkiem dzieje się coraz lepiej. Piotrkowi uda się nawet uratować Kingę z opresji. Oboje przez cały czas szczerze się uśmiechają, dlatego nic nie zapowiadało tego, co zdarzyło się chwilę potem... Czułe słówka szybko zmienią się w awanturę, a Kinga rzuci w Piotrka telefonem. Nie trudno się domyślić od kogo połączenie lub wiadomość zobaczyła! Dalszy ciąg romantycznego wyjazdu zmieni się w koszmarną kłótnię. Czy to oznacza, że ze zgody między Kingą a Piotrkiem nic nie wyjdzie? Zobaczymy już 10 listopada!