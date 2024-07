Związek Jennifer Lopez i Marca Anthony'ego to przeszłość do której żadna ze stron nie chce już wracać. Para mimo rozwodu ma zobowiązania zawodowe, które, bez względu na relację prywatną, muszą być realizowane. Jennifer i Marc od kilku lat prowadzą program "Q'Viva! The Chosen", w którym podróżują po świecie poszukując młodych talentów. Zobacz: Lopez nadal kocha byłego męża

Chociaż nie brakowało przytyków na oczach milionów to przez długi czas była para panowała nad swoimi emocjami. W ostatnim odcinku coś jednak wymknęło się spod kontroli. Jennifer oburzyła się kiedy Marc uznał, że niektórzy uczestnicy powinni być wycięci z emisji programu. Głównie chodziło o faworytów Lopez.

- Wycięcie ich wszystkich jest niesprawiedliwe - powiedziała Jennifer, na co usłyszała odpowiedź:- Jennifer patrz na punkty. Musimy się z nimi zgadzać, inaczej to nie wiem co ja tutaj kur*a robię.

Lopez nie wytrzymała i szybko odpowiedziała Anthony'emu:

- Jesteś świnią.

Czyżby Anthony z zazdrości o relacje Jennifer z nowym partnerem odgrywał się na wizji?

