Wczorajsza gala rozdania Oscarów obfitowała w kilka niezapomnianych momentów, które z pewnością przejdą do historii i jeszcze długo będziemy je wspominać z uśmiechem na twarzy. Jednym z nich była słynna już "sweet fotka" największych hollywoodzkich gwiazd, która pobiła wszystkie możliwe rekordy oglądalności. Przypomnijmy: Plejada gwiazd robi sobie "sweet fotkę" na gali Oscarów (WIDEO)

Do wspólnego zdjęcia pozowali m.in. Angelina Jolie, Meryl Streep, Ellen DeGeneres, Brad Pitt czy Jared Leto. Okazuje się, że chętnych było więcej, ale... nie dla wszystkich wystarczyło miejsca. Na jednym ze zdjęć internauci wypatrzyli nieporadną Lizę Minnelli, która również próbowała się załapać do zdjęcia. Mając zaledwie nieco ponad 160 cm wzrostu nie miała szans w starciu z hollywoodzkimi przystojniakami, którzy ją po prostu zasłonili. Musimy przyznać, że z tej perspektywy wygląda to komicznie.

Kogo jeszcze waszym zdaniem brakuje na "najlepszej sweet fotce ever"?

