Littlemoonster96 zdradziła, co zrobi z zarobionymi pieniędzmi! Aktualnie 18-latka jest najpopularniejszą w Polsce użytkowniczką Snapchata. Cały czas prowadzi też kanał na YouTubie, a jej filmiki mają kilkaset tysięcy wyświetleń. Ponadto bierze udział w różnego rodzaju kampaniach i na brak zleceń z pewnością nie może narzekać. Wraz ze wzrostem popularności pojawiają się też coraz większe pieniądze, a podczas gali Eska Music Awards, na której Littlemoonster96 wręczała nagrodę zdradziła Party.pl, co robi z zarobionymi kwotami:

Pieniądze odkładam. Jest jakaś część, za którą mogę sobie kupić coś, na co nigdy bym sobie nie pozwoliła i byłoby mi szkoda. Teraz już na coraz więcej sobie pozwalam. Mimo to odkładam pieniądze, bo chciałabym się przeprowadzić niedługo. Możliwe, że nawet za rok, jeśli się uda. Chciałabym się przeprowadzić oczywiście do Warszawy, ale to też nie jest powiedziane, bo moim marzeniem są Stany i będę robiła wszystko, żeby tam mieszkać w przyszłości.