Oliwia i Marcin wygrali "True Love" jako jedna z dwóch zwycięskich par i nie ukrywali, że odpowiedź na najważniejsze pytanie w finale było dla nich jedynie formalnością. Wiedzą już, co zrobią z wygraną w "True Love"? Odpowiedź pary jest dość wymowna!

Marcin z "True Love" po finale programu zdecydował, co zrobi ze swoją częścią wygranej. Uczestnik w rozmowie z Party.pl przyznał, że chce przeznaczyć całą kwotę na cele charytatywne. Zwycięzca nie ukrywa, że ma do tego bardzo osobisty stosunek i wierzy, że te pieniądze komuś pomogą.

Całą kwotę przeznaczam, ponieważ miałem doświadczenie takie w życiu, że moja siostra zmarła na raka i kiedyś była przeprowadzona zbiórka. Chciałbym przeznaczyć te pieniążki, bo nagrodą dla mnie jest pobyt tutaj i ta osoba, którą trzymam. Pieniążki się naprawdę komuś przydadzą i robię to z czystego serca, bo wierzę, że to da jeszcze komuś piękne chwile w życiu - powiedział wprost Marcin z "True Love".

Z kolei Oliwia mówi wprost, że jeszcze nie ma planów na wygraną i przez cały program zupełnie nie myślała o tym, że jest to część finału.

Nie brałam pod uwagę tego przez cały program, to był jakby dodatek do tego, co tutaj miałam - przyznała Oliwia.