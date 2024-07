Joanna Liszowska ma coraz więcej powodów by wyprowadzić się ze Szwecji i na stałe przeprowadzić się do Polski. Aktorka niedługo zagra w serialu "Przyjaciółki", zasiądzie w jury 2. edycji "Tylko taniec", a także szykuje się do własnego show. Jak donosi dwutygodnik "Show", Liszowska rozpoczęła poszukiwania willi, w której mogłaby zamieszkać ze swoim partnerem milionerem Olą Serneke i córką Emmą.

Reklama

Według tabloidu, w grę wchodzi posiadłość w podwarszawskim Konstancinie lub warszawskim Wilanowie. Paparazzi przyłapali nawet ostatnio parę jak oglądała willę o wielkości ponad 300 metrów kwadratowych, która kosztuje ok. 6,5 miliona złotych.

Liszowska jednak jest tak mocno związana ze Szwecją, że nawet jeśli wróci do ojczyzny na stałe to regularnie będzie odwiedzać skandynawskie strony. W rozmowie z "Show" gwiazda wyznała:

- Posiadanie domu w Polsce nie oznacza dla mnie osiedlenia się w tym miejscu na stałe.

Reklama

Ciekawe co, i czy w ogóle coś, wyjdzie z poszukiwań Liszowskiej?